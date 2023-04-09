Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Министерство обороны Британии в социальной сети Twitter.

Как сообщили в британском ведомстве, российское правительство пытается показать своим гражданам, что они полностью контролируют все оккупированные территории.

Об этом, как говорится в отчёте Министерства обороны, свидетельствует недавное заседания Совета национальной безопасности РФ, которое российских диктатор Владимир Путин проводил 5 апреля. На заседании отдельное внимание заслужил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он, во время своего выступления рассказал о том, как правоохранительные органы работают на этих территориях.

Это говорит о том, что Путин попросту обманывает свое население, так как на данный момент большинство оккупированных Россией территорий являются зоной боевых действий, поэтому полного контроля над ними у правительства РФ точно. К тому ж, большинство прав местных жителей являются ограниченными.

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