Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на видео в ютуб.

В источнике говорится о том, что нардеп Лерос обвиняет Зеленского в госизмене из-за того, что он назначил агентов ФСБ на важные должности в Службе безопасности Украины. Из-за чего, в Украины появились дополнительные проблемы.

В своих рассказах народный депутат ссылается на перехваченные ГБР разговоры между бывшим главой Службы безопасности Украины в АР Крым Олегом Кулиничем, а также бывшем заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Сивковичем. Во время этих разговоров предатели упоминали о том, что очень важно назначить на должности в СБУ «своих людей».

Лерос заявляет, что этих людей лично назначил Зеленский, поэтому вина полностью на нем.

Также нардеп пишет, что после этого уже экс-глава Службы безопасности Украины Баканов полностью изменяет структуру СБУ под Наумова, который является агентом ФСБ. Сам же Наумов расставил своих людей на нужные должности в СБУ. Помимо этого он отметил, что такие люди до сих пор ещё пытаются попасть в Службу безопасности Украины.

Следует напомнить, что мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский может совершить визит в Германию.