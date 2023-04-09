Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на телеграм-канал российского журналиста Павла Зарубина.

Так, известно, что 9 марта, в воскресенье, во время своего выступления в эфире телевизионной передачи «Москва. Кремль. Путин» официальный представитель Кремля Песков заявил о том, что Минские соглашения всего лишь были «игрой в напёрстки».

То есть, по словам Пескова, украинская сторона якобы всё это время пыталась обмануть кремлёвский режим, а сами же, по словам Пескова начали массово уничтожать русское население.

Представитель Кремль упоминает, что якобы такие действия киевских властей очень сильно усугубили ситуацию в российско-украинских отношениях, поэтому у Путина не было другого выхода, кроме как начать так называемую «спецоперацию» против Украины. Таким образом Дмитрий Песков ещё раз попытался оправдать действия кремлевского режима и обвинить украинскую сторону.

Также мы писали о том, что ранее Дмитрий Песков сделал циничное заявление, чтобы оправдать войну против Украины.