В четверг, 6 апреля, представитель Администрации президента Российской Федерации заявил, что у страны-агрессора якобы нет других путей, кроме как продолжать свою вооруженную агрессию на территории соседнего государства.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское информационное агентство «ТАСС».

По словам пресс-секретаря главы Кремля, ситуация в Украине «не демонстрирует перспективы мирного урегулирования». При этом в Москве считают, что у Китая есть «посреднический потенциал».

Напомним, что ранее Песков прокомментировал призыв белорусского диктатора Александра Лукашенко заключить перемирие между Москвой и Киевом. Спикер Путина высказался о сравнении «миротворческого» предложения Минска и «мирного плана» Пекина по Украине.