Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на местные телеграм-каналы.

В источниках говорится о том, что так называемый «глава» Крыма Сергей Аксёнов утверждал, что ракеты, которые были выпущены украинскими военными по территории Феодосии удалось сбить, однако скорее всего данная информация не соответствует действительности.

Так, в телеграм-каналах рассказали о том, что вероятнее всего одну из выпущенных ракет противовоздушная оборона всё же смогла сбить, однако вторая ракета попала точно в зенитно-ракетный комплекс С-300.

Сообщается, что сам комплекс был уничтожен, также были ранены три российских военных. Помимо этого известно, что ракета была точно нацелена на местоположение комплекса недалеко от села Пионерское.

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что в городе Феодосия раздались мощные взрывы.