Как сообщает «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина«, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском, главе Минобороны Алексее Резникове и главнокомандующим ВСУ Валерии Залужным.

Высокопоставленная чиновница отметила, что только официальные источники могут предоставлять единственную достоверную информацию о боевых действиях и планах украинской армии.

Если речь идет о планах ВСУ, то следует понимать, что их держат в секрете. Именно поэтому какие-либо обсуждения таких планов – это просто дискуссия по поводу каких-то предположений. Только три человека могут официально говорить о контрнаступлении – это глава государства, министр обороны и главнокомандующий ВСУ. А все остальные приводят их цитаты, — рассказала замминистра обороны.

Ранее мы писали о том, что заявление о контрнаступлении ВСУ сделал российский террорист Игорь Гиркин.