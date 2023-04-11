Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на британское издание «The Economist».

Так, в источнике сообщили о том, что за атакой российского самолета на аэродроме в Беларуси стоят агенты Службы безопасности Украины. По данным источника, 26 февраля агенты Службы безопасности Украины в Беларуси проигнорировали приказ высшего руководства и сами атаковали российский самолёт А-50У на аэродроме «Мачулищи». Об этом, как пишет издание, американские представители узнали, благодаря прослушиваниям украинских агентов.

Сообщается, что из-за того, что агенты СБУ в Беларуси атаковали самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У работа российской авиации ухудшилась в разы, так как теперь им следует полагаться на истребители сопровождения, а также на наземное управление.

Каких-либо официальных данных в подтверждение того, что аэродром «Мачулищи» действительно атаковали агенты Службы безопасности Украины нет.

Напомним, что мы также писали о том, что в ОПУ ответили на обвинения Лукашенко в «теракте» на аэродроме «Мачулищи».