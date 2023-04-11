Как информирует «НБН», по словам Кирби в Белом доме все еще не знают, кто может иметь причастность к «сливу» секретных военных документов. В настоящее время проверка продолжается.

Так, Кирби заявил:

Нам неизвестно, что именно в этих документах. Также мы не можем знать, кто ответственен за это. Нам неизвестно также, есть ли у тех, кто сделал это, другие документы, которые они желают обнародовать. Мы следим за этим так, как только можем. Однако вся правда в том, что у нас в настоящее время никакой информации нет.

При этом Кирби добавил, что некоторые из документов однозначно являются поддельными. Но он не стал уточнять о каких именно документах идет речь, а также сколько из них являются действительными. Он подчеркнул, что Джо Байден в курсе об этом инциденте, а соответствующие службы продолжают проверку.

Напомним, ранее мы уже писали о «сливе» важных документов.