На своей Facebook-странице чиновник отметил, что «формула поражения» Российской Федерации всем известна. При этом мир должен понимать, какие будут последствия, если он «оставит за скобками» военные преступления государства-террориста в Украине – террор, убийства, пытки, геноцид и разрушенные города, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, полная и безусловная капитуляция России обеспечит победу Украины и демократии. Он отметил, что, если международное сообщество выберет позорный «мир» со страной-агрессором, оно получит новую войну с «российским Четвертым рейхом».

Ранее Данилов рассказал, когда Залужный и Генеральный штаб ВСУ будут принимать решение о начале контрнаступления наших войск.