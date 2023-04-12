Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», некоторые детали об этом рассказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Премьер Польши прокомментировал вопрос о дальнейшей военной помощи США для Украины таким образом:

Украина будет получать дополнительную военную помощь от США. В том числе, мы говорили о БМП Bradley, а также танках Abrams. Это уже вопрос для американской стороны.

По мнению Моравецкого, в вопросе военной помощи для Украины Польша сделала все, что от нее зависело. Также он добавил, что сейчас Украина покупает оружие у Польши на средства, в частности, международных институтов, таких как Евросоюз.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, каким вооружением ВСУ смогут атаковать корабли россиян.