О том, что Вооруженные силы Украины, возможно, располагают разнообразным вооружением, способным нанести одновременные удары по кораблям Черноморского флота РФ, пишет «НБН», отталкиваясь от некоторых обоснованных предположениях эксперта Андрея Крамарова, опубликованных «24-м каналом».

По словам Крамарова, заявление министра обороны Украины, как минимум, довольно интересное. Вероятно, военно-промышленному комплексу Украины успешно удалось улучшить противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», увеличив ему дальность поражения. Кроме того, защитники Украины могут запустить и «анонсированную ранее армию морских дронов». Предполагается, что определенные надводные БПЛА, если учитывать временные рамки, уже должны появиться на вооружении ВСУ.

Впрочем, существует вариант, что Резников мог сообщить о подготовке к новой военной операции, исключительно с целью оказать психологическое давление на россиян.

Ранее мы писали, как глава Министерства обороны Украины Алексей Резников прокомментировал ход всеобщей мобилизации в стране и объяснил, будет ли «новая волна» призыва.