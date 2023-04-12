Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, по словам министра обороны Украины, произошедшее является смесью неправды и правды.

Так, находясь в столице Испании на саммите, Резников отметил, что хранилище якобі секретных, якобы американских военных документов, которые стали обсуждать в социальных сетях и средствах массовой информации, содержат в себе и правдивую, и ложную информацию.

Помимо того, министр также сказал, что любого рода информация, которая была бы правдивой в этих файлах, больше не является актуальной.

По мнению Резникова, все это произошло исключительно в пользу Российской Федерации.

Напомним, ранее глава Пентагона сделал заявление о «сливе» секретных данных США в Интернет.