Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на заявления омбудсмена в эфире телепередачи «Свобода.Ранок.».

Так, в эфире передачи уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец рассказал о том, что представители Главного управления разведки уже «приблизительно знают» о, том где, когда, а также кем было совершено преступления против украинского военнопленного.

Лубинец отметил, что это ему удалось узнать из разговора с представителями разведывательных органов. Также он отметил, что украинская разведка в этом плане очень качественно и очень быстро сработала.

Помимо этого, ведущий проекта Олег Галив спросил омбудсмена о том, виноваты ли в этом преступлении представители ЧВК «Вагнер». На что Лубинец ответил, что данную информацию он прокомментировать не может, так как она является конфиденциальной.

В Главном управлении разведки Украины пока что не стали подтверждать слова Дмитрия Лубинца.

Следует напомнить, что ранее мы писали о том, что в Минобороны призвали украинцев не распространять видео казни военнопленного.