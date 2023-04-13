Во время заседания Крымской платформы министр иностранных дел акцентировал внимание на том, что никаких уступок РФ в отношении Крыма не будет, поскольку Киев и страны-союзники имеют единую позицию о том, что это украинский полуостров, информирует «НБН».

Глава МИД заявил участникам конференции, что Крым должен быть обязательно деоккупирован, поскольку Симферополь так же важен для нашей страны, как Донецк или Луганск.

Дипломат отметил, что РФ впервые попыталась захватить украинскую территорию еще 20 лет назад, вспомнив о конфликте на острове Тузла в Черном море. Также в 2014 году молодой лейтенант открыл огонь по оккупантам, сейчас защитник уже полковник и продолжает защищать родную страну.

Кулеба добавил, что эти примеры должны напомнить о том, что война с Россией началась не год назад, а продолжается целых девять лет, и все это время Украина продолжает держать оборону.

Ранее министр иностранных дел указал на признак, который свидетельствует об осознании россиянами неизбежности возвращения Крымского полуострова под контроль Украины.