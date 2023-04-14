Спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко отреагировал на скандальное заявление Орбана, которое растиражировали СМИ. Глава правительства Венгрии недоволен тем, что Запад якобы содержит нашу страну, информирует «НБН».

По словам представителя МИД, венгерский премьер-министр отличился очередным антиукраинским высказыванием, которое получило мгновенную одобрительную реакцию в РФ.

Николенко напомнил, что Венгрия сама получает крупные суммы от Евросоюза, для поддержания своей экономической стабильности. Он призвал скандального политика понять, что поддержка нашей страны Западом – не благотворительность.

Оказывая помощь Украине, США и страны ЕС инвестируют в собственную безопасность и венгерское руководство должно быть благодарным за то, что наши граждане, ценой собственных жизней, защищают от агрессии РФ европейские государства.

Ранее Орбан пожаловался на то, что Евросоюз финансово поддерживает Украину, несмотря на то, что этих средств якобы не хватает европейской экономике.