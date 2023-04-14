В эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии в очередной раз озвучил кремлевские нарративы об Украине, заявив, что как только Запад перестанет оказывать ей финансовую помощь, война закончится, информирует «НБН».

Назвав развязанную РФ войну «конфликтом», скандальный венгерский политик заявил, что Украина – «несуществующая в финансовом плане» страна.

По мнению Орбана, как только США и страны Европы перестанут давать деньги Киеву, боевые действия завершатся. Он недоволен тем, что Запад тратит на «содержание» украинцев несколько десятков миллиардов евро, которых якобы не хватает экономике Европы.

Глава венгерского правительства считает, что это не может продолжаться бесконечно, добавив, что его страна вынуждено принимает участие в предоставлении финансовой помощи Киеву через общие бюджеты ЕС.

Напомним, что ранее Орбан предложил правительству Венгрии принять постановление о прекращении огня в Украине, позже подобное «мирное» предложение прозвучало от белорусского диктатора Александра Лукашенко. Журналист Виталий Портников рассказал, так эти заявления связаны с новой тактикой Москвы.