Британское издание Daily Mail опубликовало снимок доклада Пентагона о намерении военно-политического руководства государства-террориста сорвать так называемую «СВО» Кремля, пока диктатор проходит курс химиотерапии, информирует «НБН».

В документе сказано, что начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов и секретарь Совета нацбезопасности РФ Николай Патрушев хотели саботировать план российского лидера по захвату соседней страны, пока тот проходит лечение от рака.

Американской разведке стало об этом известно 22 февраля от источника в РФ, который имеет доступ к кремлевским чиновникам. В докладе сказано, что Патрушев якобы обещал сорвать так называемую «спецоперацию» в Украине 5 марта, когда президент-агрессор должен был начать химиотерапию и не смог повлиять на ход войны.

Журналисты отмечают, что среди секретных данных Минобороны США, которые утекли в Сеть, нет доказательств правдивости этой информации.

Ранее в ГУР МОУ рассказали, кто в Кремле был осведомлен о решении Путина о полномасштабном нападении на нашу страну.