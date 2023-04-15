Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление начальника пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александра Дмитрашковского в эфире национального телемарафона.

Так, стало известно, что во время эфира Дмитрашковский заявил о том, что в поле зрения Вооруженных сил Украины несколько раз попадались оккупанты из так называемых «подразделений Z». Эти подразделения фактически полностью состоят из зэков, которых мобилизировали.

Также он отметил, что на Донецком направлении представителям Вооруженных сил Украины удалось взять 15 оккупантов из таких подразделений в плен.

Помимо этого, спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления предположил, что именно это могло послужить причиной конфликта между главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным и главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу. Дмитрашковский уточнил, что Шойгу «перебил хлеб» у Пригожина.

Следует отметить, что ранее командующий группировкой «Таврия» рассказал о ситуации в Угледаре.