Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на Twitter Дмитрия Кулебы.

Так, из социальных сетей главы Министерства иностранных дел Украины стало известно о том, что количество стран, которые присоединились к группе по созданию специального трибунала против преступлений Российской Федерации возросло до 34 участников.

Кулеба отметил, что к группе присоединилась ещё одна страна — это Коста-Рика. Кулеба сообщил, что в телефонном разговоре министр иностранных дел Коста-Рики Арнольдо Тиноко сообщил о том, что его страна решила присоединиться к Core Group по спецтрибуналу за преступления России против Украины.

К слову, на данный момент пока что отсутствует информация, касательно того, как будет выглядеть специальный военный трибунал, касательно преступлений России против Украины. Представители украинских властей сообщали, что сейчас рассматривается три варианта.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, в каком городе могут судить преступления России.