Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на сводки Генштаба ВСУ.

Так, по данным Генерального штаба Вооружённых сил Украины стало известно, что за последние сутки ВСУ смогли уничтожить вражеский зенитно-ракетный комплекс, склад боеприпасов, а также район сосредоточения артиллерии армии Российской Федерации.

Также представители Вооружённых сил Украины заявили о том, что оккупационные войска России всё также продолжают игнорировать международное гуманитарное право и продолжают активно обстреливать объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, за последнее время враг нанес 19 авиационных и 4 ракетных обстрела по территории Украины. Помимо этого армия Российской Федерации 15 раз обстреливала украинские города и села с реактивных систем залпового огня.

В Генштабе также отметили, что сейчас вероятность ракетной угрозы со стороны России все также остаётся высокой.

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