Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на издание «La Republica«.

Так, согласно данным из источника известно, что итальянское правительство планировало передать Вооруженным силам Украины 60 гаубиц M109. Сообщается, что отремонтировать данные гаубицы помогли американцы, которые выделили деньги на это.

Решение о том, чтобы предоставить Украине артиллерийские гаубицы приняло ещё правительство Марио Драги и часть из них уже находится на фронте. Украинские военные вовсю используют технику, предоставленную иностранными партнерами, об этом свидетельствуют многочисленные видео, как украинские военные наносят удары по оккупантам с помощью M109.

Передача Украине артиллерийских гаубиц M109 от Италии свидетельствует о том, что эта страна также хочет оказать свое влияние на ход событий российско-украинской войны.

Помимо этого, мы ещё писали о том, как российскими хакерам удается получит доступ к данным о поставкам оружия для Украины.