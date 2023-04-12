О том, что группировки хакеров, завербованные Россией, взламывают незащищенные частные камеры наблюдения в придорожных кафе Украины, с целью отыскать разведывательные сведения о проезжающих мимо конвоях с разнообразной помощью, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания The Guardian.

По словам директора департамента кибербезопасности «Агентства национальной безопасности США» Роба Джойса, спецслужбы Кремля и поддерживаемые российским правительством злоумышленники, непрерывно атакуют IT-системы Украины, в рамках своего вторжения в нашу страну.

Один из подобных «фокусов» — камеры видеонаблюдения, установленные органами украинской власти и компаниями ради просмотра окружения. В частности, пророссийские хакеры находят «незапароленные» web-камеры (а если нужно, то и «взламывают), чтобы отследить военные колонны и поезда, доставляющие любую помощь.

Например, вместо подключения к устройствам, размещенным на площадях в городах Украины, с открытым доступом в Сети, хакеры предпочитают камеры видеонаблюдения в заведениях общественного питания, так как можно скрытно рассмотреть «дорогу, которую им нужно видеть».

Кроме всего вышеописанного, Москва удаленно следит и за американскими производителями оборонной продукции или логистическими транспортными компаниями, стараясь узнать побольше о цепи поставок оружия в Украину.

Ранее мы писали, что в Минобороны США высказались о расследовании инцидента с утечкой секретных данных Пентагона в Сеть.