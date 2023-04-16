Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

В источнике сообщается о том, что Сергей Дейнеко, который занимает пост председателя Госпогранслужбы Украины побывал на Бахмутском, а также на Лиманском направлениях, именно там идут самые кровавые бои.

Во время своего визита в зону боевых действий Сергей Дейнеко поговорил о необходимости обеспечения украинских бойцов на фронте, а также о плановом взаимодействии Сил обороны Украины. Помимо этого известно, что представители разных подразделений Госпогранслужбы рассказали о ситуациях на своих направлениях. В том числе бойцы упомянули о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» уже заканчиваются, но армия РФ подтянула десантные войска.

Также глава ГПСУ вручил нескольким бойцам награды, а одному из них вручил погоны «капитана». Дейнеко также поблагодарил военных за качественную работу и поздравил всех с праздниками.

Следует отметить, что ранее в Генштабе ВСУ сообщили ситуации на фронте за прошлые сутки.