Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «Энергоатом«.

В пресс-службе Энергоатома заявили о том, что оккупационные российские войска начали принудительную «эвакуацию» детей из школ и садиков Энергодара. В источнике сообщают, что российские преступники вывозят украинских детей на территорию временно оккупированного Крымского полуострова. Отмечается, что эта «эвакуация» якобы должна продлится до 20 апреля.

Также представители Энергоатома рассказали о том, что «эвакуируют» детей с Энергодара на автобусах, которые принадлежат Запорожской атомной электростанции. То есть, таким образом оккупанты ещё и легализуют кражу транспорта ЗАЭС, которым до места работы добирается персонал станции.

Что касается похищения другого имущества, то на данный момент известно, что оккупанты уже начали похищать мебель и другие вещи из детских садов города Энергодар.

Ранее мы сообщали о том, что оккупанты минируют территорию вокруг Энергодара.