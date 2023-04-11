О том, что российские захватчики размещают минное заграждение не только вдоль береговой линии, но и поблизости от территории Запорожской АЭС, включая и опасные, с их точки зрения, участки в окрестностях Энергодара, поскольку обоснованно опасаются скорого контрнаступления ВСУ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление мэра Энергодара Дмитрия Орлова, прозвучавшее на YouTube-аккаунте «5-го канала».

По словам Орлова, до этого момента, оккупанты заминировали только прибрежную полосу и территорию по периметру атомной станции, но начиная с сегодня, ВС РФ перешли к расстановке мин у окрестных сел, а также в лесополосах и посадках. Вызвано это, как уже можно понять, ожиданием контрнаступления ВС Украины, и потому оккупанты «пытаются себя обезопасить».

Кроме того, россияне уже даже вывели свою военную технику из оккупированного города — перемещения танков и БТР фиксируются в близлежащих селах и в пределах ЗАЭС.

Ранее наш информационный портал писал, что боец ВСУ рассказал о тактике оккупантов и планах РФ по захвату Бахмута.