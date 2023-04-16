Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление начальника Николаевской ОВА Виталия Ким.

Ким сообщил о том, что ночью, перед Пасхой, армия Российской Федерации ударила ракетами С-300 по Снигиревской громаде Николаевской области.

В результате этого ракетного удара погибло 2 людей. Известно, что это подростки 2005 года рождения. Также глава Николаевской ОВА Ким написал о том, что из-за обстрела было повреждено несколько жилых домов, а также учебное заведение и частное предприятие.

Помимо этого известно, что 15 апреля, приблизительно в 10:00 враг обстрелял территорию Гороховской громады Николаевской области, в результате были повреждены здания детского сада и клуба, по подтвержденным данным пострадавших нет.

Кроме того, Ким сообщил, что в Николаеве, Николаевской, Вознесенском и Первомайском районах за последние сутки никто не пострадал, также отсутствуют и данные об обстрелах.

Стоит отметить, что ранее мэр Славянска сообщил обновленные данные касательно погибших в результате ракетного удара.