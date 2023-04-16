Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на ISW.

Так, эксперты из Института изучения войны сообщили о том, что партия «Единая Россия» на следующих выборах в 2023 и 2024 годах хочет привлечь военных, которые участвовали в войне против Украины. Таким образом, по мнению аналитиков партия Путина пытается самоутвердиться за счет таких людей, то есть, фактически «Единая Россия» попытается стать провоенной партией.

Помимо этого эксперты пишут, что привлечение военнослужащих перед выборами — это абсолютно нормальное для общества явление, независимо от того являются ли выборы честными или же нет.

Также там рассказали о том, что скорее всего такое привлечение российских военнослужащих к предстоящими выборам в стране может свидетельствовать лишь о том, что Путин и его соратники попытаются заручиться поддержкой самих военных, а также их семей. Таким образом «Единая Россия» может стать правящей, провоенной партией и создать ультранационалистическое движение.

Напомним, что мы также сообщали о том, что в Минобороны РФ начали призывать заключённых