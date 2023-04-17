Кум Путина для российского пропагандистского издания «Аргументы и факты» написал статью об Украине, в которой заговорил о «нацизме» в нашей стране, информирует «НБН».

Медведчук в очередной раз упомянул о «геноциде» жителей Донбасса, который якобы развязало украинское руководство. Уничтожение украинцев на востоке страны россиянами, за которое он возложил ответственность на Киев, экс-нардеп сравнил с преступлениями «гитлеровцев против еврейского населения Рейха».

Скандальный политик заявил, что после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, «киевский режим» начал воспроизводить действия Адольфа Гитлера, перестав скрывать свою «нацистскую сущность».

Глава запрещенной партии «ОПЗЖ» обвинил Украину и Запад в создании условий, которые якобы позволили втянуть «бедную» РФ в войну. По его мнению, трибунал над Зеленским поможет излечить Украину от «коричневой чумы», предотвратить «реинкарнацию нацизма» в других странах и спасти мир от ядерной войны, которой Кремль постоянно пугает общественность.

Бывший депутат ВРУ пофантазировал о том, что все государства объединятся, чтобы провести суд над украинским руководством по примеру Нюрнбергского трибунала.

В своей статье Медведчук упомянул и об украинцах. Одиозный политик считает, что с 2005 по 2022 годы западные спецслужбы и политики наших граждан «превращали в послушный инструмент», чтобы с помощью их «преобразованных умов» достичь геополитических целей относительно РФ.

Напомним, что в феврале кум Путина решил вернуть мандат нардепа Украины, подав иск против ВРУ.