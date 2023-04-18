О том, что страны-члены Европейского Союза не в состоянии нормально взаимодействовать с КНР, пока Пекин не принудит Москву к прекращению войны против Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованное изданием elDiario.

По словам Борреля, взаимоотношения ЕС и КНР не станут стабильно развиваться до того момента, пока не будет максимально использовано китайское влияние на власти Российской Федерации, способствующее скорому выводу ВС РФ из нашей страны, и, соответственно, полному окончанию войны.

Главный дипломат ЕС обоснованно и категорично подчеркнул:

Любой нейтралитет, не делающий различия между агрессором и подвергшимся нападению, — означает оказаться на стороне агрессора.

Ранее наш информационный портал писал, почему Нидерланды видят в РФ и Китае наибольшую угрозу для своей национальной безопасности.