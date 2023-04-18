В эфире Radio NV военный высказался о приезде Путина на временно оккупированные территории Украины. По его мнению, Луганскую и Херсонскую области посетил двойник кремлевского диктатора, информирует «НБН».

Якубец напомнил, что ранее «главе ДНР» Денису Пушилину пришлось ждать приема российского лидера шесть часов из-за карантина, а сейчас президент-агрессор спокойно улетает в другой город и, выходя из вертолета, спокойно подходит к военным.

Полковник убежден, что визит главы РФ во временно захваченные украинские регионы – пиар-акция с участием «копии» Путина, поскольку лидер россиян боится подхватить какую-то инфекцию.

Цель «спецтура» главы Кремля на Луганщину и Херсонщину – продемонстрировать гражданам страны-агрессора, что он дееспособен, встречается с военными и посещает фронт, и якобы таким образом контролирует ситуацию.

Напомним, что в прошлом месяце Путин ездил в оккупированный Мариуполь. Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на интересную деталь встречи диктатора с подчиненным после возвращения в РФ.