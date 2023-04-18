Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, которые в курсе планов Макрона, сообщило, что президент Франции попросил своего советника Эммануэля Бонна сотрудничать с дипломатом КНР Ван И, чтобы создать основу для будущего диалога между украинской и российской сторонами, информирует «НБН».

Стратегия Парижа предусматривает, что переговорный процесс между Киевом и Москвой должен начаться уже этим летом, если все будет по плану и Пекин захочет «помирить» две страны.

Отметим, что в начале месяца Макрон заявил, что сейчас не стоит вести диалог с Кремлем, озвучив причины.