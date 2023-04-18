Как сообщает «НБН» со ссылкой на ТАСС, высокопоставленный чиновник отметил, что Кремль согласится только на те положения будущего договора, которые будут соответствовать его интересам.

Самое основное для нас – обеспечение собственных интересов, — подчеркнул Песков.

Отметим, что данное заявление прозвучало после информации о якобы планах президента Франции Эммануэля Макрона организовать вместе с Китаем мирные российско-украинские переговоры. В связи с этим пресс-секретарь российского диктатора отметил, что у Москвы нет такой информации, а также подобные данные не поступали от официального Парижа.

У Кремля нет никакой информации о намерении французского президента Эммануэля Макрона подготовить вместе с КНР переговоры между Россией и Украиной. У нас нет данных по поводу существования какого-то французского плана, и, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали, — заявил журналистам Песков.

Чиновник добавил, что в Кремле знают о сигналах о каких-то мирных инициативах, прозвучавших из уст французского президента в ходе его визита в Китай. Но никаких конкретных предложений российская сторона не получала.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Песков отреагировал на казнь украинского военнослужащего.