О том, как личный секретарь Путина прокомментировал бесчеловечное лишение жизни защитника Украины россиянами, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, опубликованное в официальном Telegram-канале пропагандистского агентства «РИА-Новости».

В частности, представитель главы администрации Российской Федерации, выразил определенное, и весьма циничное сомнение относительно подлинности видео, масштабно распространенного в Сети.

Кадры в соцсетях с обезглавливанием военнослужащего(Украины) ужасны, нужно проверить их достоверность.

Кроме того, пресс-секретарь кремлевского диктатора заявил, что это видео обязательно тщательно изучат, поскольку Москва сомневается в том, «имело ли это место, и если да, то где и со стороны кого».

Ранее наш информационный портал писал, как расследователи объяснили, почему видео с обезглавливанием украинского военнопленного попало в Сеть.