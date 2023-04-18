На своей Twitter-странице представитель Офиса Зеленского, комментируя приезд главы Кремля на временно захваченные территории нашей страны, отметил, что деградация диктатора впечатляет, информирует «НБН».

По словам Подоляка, еще год назад мир ждал, что скажет или сделает российский лидер, однако сегодня для международного сообщества нет такого политического субъекта, деятельность которого уже никого не волнует.

Советник главы ОПУ назвал визит Путина в Херсонскую и Луганскую области «спецтуром» автора массовых убийств по захваченным и разрушенным территориям. Он предположил, что президент-агрессор хотел напоследок насладиться преступлениями оккупантов.

Напомним, что о визите Путина в украинские регионы сообщили кремлевские пропагандисты во вторник, 18 апреля.