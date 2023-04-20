На своей странице в Twitter чиновник заявил, что Украина и страны-партнеры должны выйти на новый этап отношений, информирует «НБН».

По словам Данилова, необходимо осуществить переход от стадии обеспечения военного баланса на фронте к уровню достижения военного превосходства наших войск над путинскими оккупационными силами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что это непростой процесс в отношениях с союзниками, однако Украина уверенно движется в нужном направлении.

Ранее Данилов заявил, что украинская армия не начнет контрнаступление без должной подготовки. Чиновник намекнул, Киев ждет от партнеров передачи необходимого вооружения и техники для проведения масштабной военной операции. Он рассказал, что разочарован тем, что слова официальных лиц стран-союзников иногда расходятся с делом.