По данным американского информационного агентства Bloomberg, попытки главы Франции привлечь КНР к переговорному процессу Киева и Москвы не поддерживают некоторые европейские партнеры, информирует «НБН».

Некоторые союзники раскритиковали намерение Макрона урегулировать войну дипломатическим путем, по их мнению, такие попытки являются преждевременными и могут подорвать единство в Европейском союзе.

План французского президента предполагает, что российская и украинская сторона уже этим летом сядут за стол переговоров, а КНР выступит одним из посредников. Для этого советник по внешней политике главы Франции будет работать с советником китайского лидера.

Глава комитета иностранных дел парламента Эстонии Марко Михкельсон считает, что Макрон не должен иметь дело с Китаем, поскольку нет причин доверять Пекину как посреднику в этой ситуации. Другие союзники Франции в Евросоюзе напомнили о высказываниях властей КНР о «безграничной дружбе» со страной-террористом.

Ранее СМИ узнали, что Париж намерен предложить Пекину план-основу для переговорного процесса между Украиной и Россией.