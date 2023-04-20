Во время брифинга с генсеком Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом украинский лидер сообщил, что наша страна в период подготовки к контрнаступлению ожидает, что партнеры будут рассматривать вопросы поставок необходимого ВСУ вооружения, информирует «НБН».

По словам Зеленского, это важная встреча «Рамштайн» и украинская команда будет прикладывать усилия к тому, чтобы мы получили оружие и технику, которые усилят наших защитников на поле боя, быстрее, чем запланировано.

Глава государства акцентировал внимание на том, что украинская сторона и представители государств-союзников, в частности, должны обсудить дальнобойное вооружение, которое Украина так долго ожидает, и тренинг между миссиями наших пилотов.

Напомним, что Дания и Нидерланды обещают передать Украине 14 танков Leopard 2.