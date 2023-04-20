В четверг, 20 апреля, глава внешнеполитического ведомства Дании Ларс Лекке Расмуссен и исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен отметили, что эта поставка станет дополнением к анонсированным ста танкам Leopard 1.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на датское издание DR.dk.

По словам Поульсена, танки Leopard 2 Украина получит в начале следующего года. Министр рассчитывает, что стране до конца этого года передадут хотя бы 80 боевых машин Leopard 1.

Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что Министерство обороны США возможно осуществит дополнительные поставки танков Abrams и БМП Bradley Украине. Премьер-министр озвучил детали переговоров.