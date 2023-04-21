В своем Twitter-аккаунте чиновник прокомментировал мощный взрыв в Белгороде в четверг, 20 апреля, который в РФ объяснили «нештатным сходом авиационного боеприпаса», информирует «НБН».

По словам Данилова, путинские оккупационные войска продолжают наносить удары по городам своей страны, чтобы запугать гражданское население и способствовать обострению ситуации.

Секретарь СНБО убежден, что передача дальнобойного оружия Украине позволит нашим защитникам локализовать источник провокаций захватчиков еще на этапе планирования и подготовки к пуску.

Ранее чиновник, говоря об отношениях Киева с союзниками, рассказал, на какой этап должна перейти Украина вместе с партнерами.