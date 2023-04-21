В эфире «24 канала» бывший сотрудник КГБ заявил, что российский лидер потерял чувство реальности в 2008 году, когда после двух президентских сроков не мог уйти из Кремля, информирует «НБН».

По словам Жирнова, тогда Путин решил посадить в президентское кресло Дмитрия Медведева, однако продолжил управлять страной. Диктатору было неприятно играть в подчиненного, кроме того, у нынешнего замглавы Совбеза РФ в 2011 году рейтинг был намного выше. Глава России тогда мог приказать ФСБ взять под стражу Путина.

В 2011 году также был заговор против диктатора, целью которого было оставить у власти Медведева, однако на следующий год Путин вернулся на пост президента и обратился за помощью к шаманам.

Дела у лидера россиян шли плохо: он поссорился с Бараком Обамой, который в то время был главой США, не поехал на саммит стран «Большой семерки». Через несколько лет он захватил Крымский полуостров и часть Востока Украины. После обрушился рубль, упали цены на нефть, все начало разрушаться.

Экс-агент КГБ отметил, что Путин понял, что он нуждается в какой-то могучей силе, поэтому стал консультироваться по важным вопросам с шаманами. Однако после 24 февраля прошлого года положение главы РФ ухудшилось, у него появилось ощущение, что «высшие силы» его оставили.

Напомним, СМИ сообщили о нервном срыве Путина после того, как ему назначили новое лечение.