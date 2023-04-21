Британское издание The Daily Mirror, ссылаясь на неназванные источники в России, пишет, что состояние здоровья президента-агрессора в последнее время значительно ухудшилось, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что Путину заменили лекарства от онкологии, после чего у него произошел нервный срыв 18 апреля. Около 21:00 охрана услышала странные звуки из комнаты, в который находился российский лидер.

Телохранители стучали в дверь, однако глава РФ не отреагировал, поэтому начали выламывать их, вызвав дежурных врачей. Попав в комнату, они увидели, что диктатор сидел на полу возле дивана, одетый в белую мокрую футболку, которую, по всей видимости, пытался снять, на ноге был черный носок. Рядом лежал порванный подгузник, которым президент-агрессор в последнее время часто пользуется.

По словам источников, лидер россиян, сидя на полу истерически плакал, поэтому медики введи ему «антипсихотический препарат». После состояние Путина стабилизировалось, его помыли, переодели и уложили спать.

Ранее СМИ рассказали, как изменилось лицо диктатора в связи с тяжелой болезнью.