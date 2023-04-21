Во время пресс-конференции в пятницу, 21 апреля, представитель Администрации главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал «изгнание» посольства страны-агрессора из украинской столицы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Спикер кремлевского диктатора Владимира Путина пригрозил нашей стране зеркальным ответом за расторжение договора аренды земли в Киеве с российским посольством.

Пресс-секретарь главы Кремля напомнил, что в РФ также есть земля под украинским посольством и Москва «примет соответствующие меры».

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предположил, что на временно захваченные территории Луганщины и Херсонщины приезжал двойник главы Кремля. Песков прокомментировал соответствующую гипотезу.