Во время брифинга спикер лидера россиян Дмитрий Песков прокомментировал заявление Данилова о том, что на временно оккупированные территории Луганской и Херсонской областей приезжал не сам президент-агрессор, а его «копия».

Пресс-секретарь Путина назвал предположение секретаря СНБО Украины «весьма странным», информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «Коммерсантъ».

Напомним, что в среду, 19 апреля, в эфире национального телемарафона Данилов заявил, что в Украину приезжал не кремлевский диктатор, который боится за свою безопасность, а его двойник.

Предполагает, что на Луганщине и Херсонщине побывал «близнец» главы России и глава литовского правительства Ингрида Шимоните. Премьер-министр рассказала, с какой целью Кремль организовал этот «спецтур» в Украину.