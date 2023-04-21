В своем видеообращении к украинцам в четверг, 20 апреля, Зеленский заявил, что наша страна сделала все для того, чтобы уже в июле на саммите Альянса ее пригласили в военно-политический блок.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Instagram-аккаунт главы государства.

По словам президента, ни большая часть нашего общества, ни большинство жителей Европы и пространства НАТО не поймут, если на саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашение для вступления в организацию от лидеров государств Североатлантического Альянса.

Украинский лидер подчеркнул, что наша страна сделала все, чтобы в НАТО одобрили ее заявку, кроме того, никто не сделал больший вклад в евроатлантическую безопасность, чем наши защитники и защитницы.

Ранее СМИ узнали, какие три государства-члены Альянса выступили против предоставления Украине «дорожной карты» в НАТО.