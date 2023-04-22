Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «Tagesschau«.

Как сообщается в источнике, глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью одной из газет рассказал о поставках танков Leopard 2 в Украину.

Глава МИД рассказал о том, что уже в ближайшее время украинская сторона сможет получить от Испании шесть танков Leopard 2A4. Также он отмечает, что после этого последует второй пакет военной помощи для Украины, в котором уже будут четыре танка Leopard.

Также глава Министерства иностранных дел Испании отметил, что его страна будет далее оказывать Украине необходимую поддержку, до тех пор, пока это будет нужно. Он напомнил, что Испания помогает Украине на всех фронтах. За время полномасштабного вторжения государство приняло большое количество беженцев из Украины, а также активно оказывает гуманитарную и военную помощь стране.

Помимо этого известно, что Испания активно занимается обучением украинских военных. За последние недели подготовку на основных боевых танках Leopard 2 прошли 55 бойцов Вооруженных сил Украины.

Также отметим, что Нидерланды и Дания вскоре поставят в Украину 14 танков Leopard.