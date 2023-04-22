Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Twitter Алексея Резникова.

В своём Twitter министр обороны Украины Алексей Резников написал о том, что каждая встреча Контактной группы в формате Рамштайн — это не только новые поставки западного вооружения для Украины, но и приближение наказания для Российской Федерации.

Резников отметил, что в рамках одиннадцатой встречи в формате «Рамштайн» страны-партнёры обсуждали предоставление нового оружия, а также привлечение к ответственности правительство России за совершенные преступления против Украины.

Встречи в контактной группе «Рамштайн» происходят уже долгое время. В апреле текущего года действующий глава украинского Министерства обороны Алексей Резников побывал уже на одиннадцатой встречи стран-союзников Украины.

Отметим, что ранее Резников объяснил, почему правительство Израиля не спешит предоставлять оружие Украине.