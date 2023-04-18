О том, как в оборонном ведомстве Украины пояснили, по какой причине в Израиле не желают помогать ВСУ вооружением, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Алексея Резникова, прозвучавшее в эфире информационного телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Резникова, израильские политики принимают важные решения, только основываясь на внутренней ситуации, и поскольку пророссийского населения в Израиле более, чем достаточно, их партии «оттанцовывают» подобные категоричные вещи, и находят любые причины для объяснений того, что открытая помощь нашему государству разрушит «баланс внутри страны и подвергнет ее риску».

Напомним, что Киев все еще ожидает окончательного решения Тель-Авива относительно оказания помощи в защите неба, заранее передав Израилю перечень оборонных потребностей, но посол этой незаинтересованной страны Михаил Бродский высказался незамысловато — система противовоздушной обороны «Железный купол» якобы не подходит Украине.

Ранее мы писали, что Алексей Резников рассказал о ранее неизвестных подробностях переговоров между Украиной и Россией.