Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «The New York Times«.

Как говорится в источнике, сразу же после российского вторжения, которое произошло в феврале 2022 года профиль пользователя, который очень похожий на профиль Джека Тейшейры начал делиться ранее неизвестной информацией, касательно событий в Украине. Сообщается, что распространял он эту информацию в чат-группе Discord, где присутствовало около 600 человек.

Джек несколько раз писал о том, что он знает больше, чем есть в открытых источниках. В том числе он делился информацией о том, что в отчете Пентагона он видел сведения о том, что для вторжения в Украину Россия использует только третью часть сил.

Также, 27 марта 2022 года Джек Тейшера распространял секретную информацию о российском отступлении из территории Киевской области. Помимо этого Джек подчеркивал, что работа в ВВС США имеет множество плюсов.

Отметим, что ранее со «слива» секретных документов стало известно, какие страны поставляли оружие ЧВК «Вагнер».