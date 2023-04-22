Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление представителя ГУР Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Так, если верить сведениям представителя Главного управления разведки, то становится известно, что значительная часть влиятельных россиян уже пытаются найти для себя «гарантии безопасности», после поражения России, так как они понимают что РФ войну не выиграет.

При этом, Юсов отмечает, что «гарантии» они пытаются найти не только от украинской стороны, но и также в ряде других стран. Часть российской бизнес-элиты уже продумывает над тем, где можно получить безопасность для себя, своей семьи, бизнеса и всего остального.

Помимо этого Андрей Юсов заявил о том, что украинские структуры, которые берут участие в войне против России иногда используют очень креативные подходы для освобождения территорий. Представитель ГУР отметил, что прямо сейчас происходят операции, о которых он рассказать не может, но в будущем на нас ждёт много интересной информации.

Стоит упомянуть, что ранее мы писали о том, на каких направлениях действуют «подразделения Z».