Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на заявление Мельника в эфире национального телемарафона.

Так, во время эфире Андрей Мельник рассказал о том, что для того, чтобы Вооружённые силы Украины перешли от оборонных к наступательным действиям стране необходимы истребители.

Мельник отметил, что безусловно, системы противовоздушной обороны являются достаточно важным и достаточно хорошим оружием, но только тогда, когда речь идёт об обороне. В случае с наступлением украинская армия должна получить истребители. Андрей Мельник оптимальным вариантом назвал американские F-16, но на данный момент, к сожалению, западные страны-партнеры не готовы обсуждать поставки самолетов в Украину.

Он отметил, что во время «Рамштайн-11» союзники Украины согласились передать Украине больше западного вооружения, но всё же для ведения активных наступательных действий этого будет недостаточно, так как в войне играет роль не только бронетехника, но и самолеты.

Напомним, что ранее глава Минобороны Алексей Резников рассказал о результатах «Рамштайн-11.